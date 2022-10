Gegevens duizenden pashouders van TU Eindhoven op straat na hack

De persoonlijke gegevens van naar schatting 21.000 pashouders van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn buitgemaakt door de hack bij softwarebedrijf ID-ware. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsinstelling na berichtgeving van RTL Nieuws. Eerder werd onder meer ook de Rijksoverheid getroffen door die hack.

De 21.000 getroffenen hebben een campuspas van de universiteit, waarmee bijvoorbeeld geprint kan worden en waarmee mensen toegang kunnen krijgen tot de gebouwen van de instelling. Het gaat vooral om studenten en medewerkers, maar ook om anderen met zo'n pas.

De instelling zegt dat het per persoon verschilt welke gegevens zijn buitgemaakt. In de meeste gevallen gaat het om de naam, het adres, de woonplaats en het persoonlijke e-mailadres.

Phishingmails

De woordvoerder van de instelling waarschuwt dat criminelen de gegevens kunnen gebruiken voor het sturen van nepmails, zogeheten phishingmails. Volgens de TU/e hebben de hackers geen toegang gehad tot de tegoeden op de pasjes, kunnen ze geen pasjes kopiëren en zijn er ook geen foto's en wachtwoorden buitgemaakt.

Ook de Hogeschool Utrecht is door de hack getroffen. Het lijkt er daar op dat de namen en adresgegevens van vooral personeelsleden zijn gelekt. Of er ook informatie over studenten gelekt is, is wordt nog onderzocht. "Op dit moment hebben wij eigenlijk niet het idee dat er studenten bij zitten", laat een zegsvrouw weten.

Het bedrijf ID-ware werd eind september slachtoffer van een aanval met ransomware, waarmee hackers bedrijven afpersen door hun systemen op slot te zetten. Volgens het bedrijf zit de hackersgroep BlackCat, ook wel bekend als ALPHV, achter de aanval. Gestolen gegevens zijn gepubliceerd op het darkweb, een plek op internet waar onder meer illegale middelen en diensten verkocht worden.