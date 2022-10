Meer duidelijkheid over gevaarlijke hoestdranken in Indonesië

In Indonesië zijn meerdere besmette medicijnen gevonden waarvan gedacht wordt dat in verband kunnen worden gebracht met de dood van 99 kinderen dit jaar. De kinderen overleden aan acuut nierfalen.

Het Indonesisch Agentschap voor Voedsel- en Drugscontrole maakte bekend dat vijf van de 26 onderzochte medische dranken die gebruikt worden om hoesten, verkoudheid en koorts tegen te gaan te veel ethyleenglycol bevatten.

Het vermoeden is dat hoestsiroop met een te hoog gehalte aan die stof en di-ethyleenglycol tot nierfalen bij de kinderen heeft geleid. Ethyleenglycol en di-ethyleenglycol zijn gevaarlijk.

Ruim tweehonderd gevallen van acuut nierfalen

Het afgelopen jaar werden er 206 gevallen van acuut nierfalen bij kinderen gemeld in Indonesië, waarvan 48 procent is overleden. Dat meldde het ministerie van Volksgezondheid gisteren.

Normaal gesproken gaat het om slechts enkele gevallen per maand, zegt een woordvoerder van het departement tegen persbureau AP. Autoriteiten onderzoeken nog of ook andere risico's tot het acute nierfalen bij de kinderen kan hebben geleid.

Ook in Gambia overleden tientallen kinderen door hoestdranken van het Indiase bedrijf Maidan Pharmaceuticals na acuut nierfalen. Door de sterfgevallen in Gambia deed Indonesië eerder al alle hoestdranken in de ban.