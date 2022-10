Algemeen directeur Cambuur: 'De Jong komt mogelijk in andere rol terug'

Ard de Graaf, algemeen directeur van SC Cambuur, zat dinsdag bij Henk de Jong aan de keukentafel en uiteindelijk trokken de heren een gezamenlijke conclusie. "Het moet nu stoppen."

De gezondheidsklachten bij de 58-jarige De Jong zijn immers teruggekeerd, waardoor een trainerschap bij eredivisionist SC Cambuur simpelweg niet meer uitvoerbaar is.

"Het komt hard aan, want Henk is een collega van ons, het gezicht van de club. Als hij wegvalt door zo'n reden, dan is dat een hard gelag", reageert De Graaf.

Cambuur zit daardoor vier competitiewedstrijden voor de lange winterstop ineens zonder trainer. Assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto nemen voorlopig de honneurs waar.

Slecht scenario

De verslagenheid over het directe vertrek van De Jong zal nog wel even blijven overheersen in Leeuwarden. "Dat het alsnog zo moet eindigen, is een heel slecht scenario", zegt De Graaf.

"Maar de club gaat door, Henk gaat door. Hij moet nu herstellen en komt dan mogelijk in een andere rol terug. Toch is het een heel vervelende dag."