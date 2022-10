PvdA'er Gijs van Dijk wil terug in de Tweede Kamer

PvdA'er Gijs van Dijk, die in februari zijn Kamerzetel opgaf na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, wil terug in de Tweede Kamer. Tegen EenVandaag zegt hij dat de weg vrij is voor een terugkeer, nadat de beroepscommissie van de partij deze week de sancties tegen hem vernietigde.

"Ja, ik wil terugkeren", zegt Van Dijk. Het liefst in de PvdA-fractie. "Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen. En dat ik de sociaaldemocratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen. Daarvoor sta ik ook op de lijst, daarvoor ben ik ook gekozen. En ik zou dat dolgraag willen doen."

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zei gisteren juist dat het "onwaarschijnlijk" is dat Van Dijk terugkeert in de Tweede Kamerfractie. De sancties zijn weliswaar vernietigd, maar de conclusies van het onderzoeksrapport naar de zaak blijven volgens haar inhoudelijk overeind staan.

Officiële berisping

Het bureau dat het onderzoek uitvoerde concludeerde dat het "aannemelijk was dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld". Van Dijk zou "valse verwachtingen hebben gewekt in relaties". Als straf kreeg hij een officiële berisping. De PvdA vond het onwenselijk dat hij de komende vier jaar nog openbare functies zou bekleden voor de partij.

De inhoud van het onderzoek is nooit gedeeld met de beroepscommissie, omdat volgens de PvdA was afgesproken dat het vertrouwelijk zou blijven. De beroepscommissie kon daarop niets anders doen dan de sancties vernietigen.

Eenmansfractie

Nu oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, die ook in de PvdA-fractie zat, haar vertrek uit de Tweede Kamer heeft aangekondigd behoort een terugkeer van Van Dijk tot de mogelijkheden. Als hij niet in genade wordt aangenomen door de PvdA, kan hij ook als eenmansfractie terugkeren.

Kamerleden worden weliswaar namens een lijst of partij gekozen, maar de zetel is van hen persoonlijk. "Ik sluit de Groep-Van Dijk niet uit, maar het heeft absoluut geen voorkeur", zegt Van Dijk tegen EenVandaag.