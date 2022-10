Van der Burg gaat weer huiswerk maken, nog steeds geen deal over asielwet

De coalitiepartijen en staatssecretaris Van der Burg (Asiel) hebben nog steeds geen akkoord bereikt over de nieuwe asielwet, die ertoe moet leiden dat asielzoekers beter over het land worden gespreid. "Ik heb weer het nodige huiswerk. Dat neem ik mee naar het ministerie en daar ga ik mee aan de slag", zei Van der Burg na een overleg met de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het was de bedoeling dat de wet, waarmee gemeenten desnoods gedwongen kunnen worden om een azc te bouwen, op 1 oktober klaar zou zijn. Van der Burg: "Ik mis deadline na deadline en daar baal ik van." Toch denkt hij dat het nog mogelijk is om de wet op 1 januari volgend jaar in te laten gaan.

Het is met name Van der Burgs eigen partij, de VVD, die dwars ligt. Die partij heeft grote moeite met het dwingen van gemeenten. De afgelopen weken is er voortdurend overleg tussen de coalitiepartners, maar dat heeft tot nu toe geen compromis opgeleverd.

Draagvlak

Toch streeft de staatssecretaris ernaar om de wet nog voor het herfstreces klaar te hebben. Dat zou betekenen dat het wetsvoorstel morgen besproken moet worden in de ministerraad, want dat reces is volgende week.

"Ik ben op zoek naar draagvlak bij de bevolking, die ook niet altijd op een azc in de buurt zit te wachten. Maar ook naar draagvlak bij gemeentebesturen en bij draagvlak voor deze wet in het parlement."

Het asielbeleid staat in ieder geval op de agenda van de ministerraad, maakte Van der Burg duidelijk, maar of dat ook betekent dat er over de wet besloten wordt wilde hij niet zeggen. "Het is nog geen vrijdag."