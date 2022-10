Vanavond op tv: Kortst zittende premier VK ooit vertrekt • Hoe lost EU energiecrisis op? • Zakenreizigers pakken toch weer vliegtuig

We spreken met historicus Martin Farr . Te gast is Rem Korteweg , kenner van het Verenigd Koninkrijk, verbonden aan Instituut Clingendael.

Met 45 dagen is Liz Truss de kortst zittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad. Vanmiddag maakte ze haar vertrek bekend, tijdens een ingelaste persconferentie op de stoep van Downing Street 10. De komende week kiezen de Conservatieven een nieuwe leider, die automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt.

Hoe lost de EU de energiecrisis op?

Regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen praten vandaag en morgen over de voorstellen van de Europese Commissie om de energiecrisis aan te pakken. Naar verwachting zullen de landen betere afspraken maken om elkaar te helpen in het geval van een daadwerkelijk energietekort. Wat ligt er precies op tafel? We bespreken het met econoom Mathijs Bouman.