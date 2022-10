Kunstgrasverbod in eredivisie komt dichterbij, 1 december wordt erover gestemd

Het lijkt erop dat er vanaf het seizoen 2025/2026 een verbod komt op kunstgrasvelden in stadions van eredivisieteams. Het Algemeen Dagblad concludeerde dat een stemming van eredivisieclubs over dit onderwerp in december een formaliteit is.

Het thema werd geagendeerd door de Eredivisie CV voor de Vergadering van Vennoten op 1 december. Als vijf zesde van de eredivisieclubs bij die vergadering voor een verbod stemt, komt het er vanaf 2025/2026.

Er zijn momenteel vier clubs op het hoogste niveau in Nederland met een kunstgrasveld. Cambuur, FC Emmen, FC Volendam en Excelsior zullen volgens het AD niet dwarsliggen. De eredivisieclubs zouden 'vrijwel unaniem' voor een verbod zijn.

In de Keuken Kampioen Divisie liggen een stuk meer velden met kunstgras, maar die clubs mogen niet mee stemmen.

Doorn in het oog

Het kunstgras deed in Nederland zijn intrede in 2003, toen Heracles Almelo als eerste zo'n veld neer liet leggen. Daarop volgde tal van clubs. Met het seizoen werd de kritiek erop echter groter en werd het andere clubs, spelers en fans een doorn in het oog. Kunstgras zou het gat met de Europese topcompetities, waar op natuurgras wordt gespeeld, verder vergroten.

De laatste jaren deden meerdere clubs uit eigen beweging kunstgras in de ban. Clubs als Sparta, ADO Den Haag, RKC en Roda JC lieten hun artificiële grasmatten verwijderen. Op 1 december wordt duidelijk of kunstgras helemaal uit de eredivisie zal verdwijnen.