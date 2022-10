Held Watersnoodramp 1953 zoekt baby die hij wist te redden

"Ze waren op de haven met elkaar en zeiden, zullen we daarnaartoe gaan om te helpen. En toen zijn ze met meerdere schepen daarnaartoe gevaren", zei Van Teulingen in het NOS Radio 1 Journaal. Zij voert het woord namens Marees omdat dat het verhaal bij hem te veel emoties oproept.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken door een combinatie van een zware noordwesterstorm en springtij op meerdere plaatsen in Nederland de dijken door. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen onder water te staan en meer dan 1800 mensen kwamen om. Toen de vissers van Wieringen over de ramp hoorden, besloten ze ernaartoe te gaan.

Aan het woord is Tiny van Teulingen van de Historische Vereniging Wieringen. "Hij" is de 93-jarige Dirk Marees, eveneens uit Wieringen, die als jonge vissersknecht betrokken was bij de reddingsacties na de Watersnoodramp in Zeeland in 1953.

"De moeder was al aan de wal toen hij met de baby in zijn armen, wippend op zijn billen over de loopplank de baby aan land bracht. De afgrond daaronder was vijf meter diep. Als ze daar naar beneden waren gegaan waren ze beiden dood geweest."

Omdat de zee nog te woest was, namen de Wieringers een route via binnenwateren. Marees zat op de WR 86, een platbodem. Ze kwamen aan in Bruinisse en gingen vandaar naar Ouwerkerk of Nieuwerkerk, dat weet Marees niet precies meer. Beide plaatsen liggen op Schouwen-Duivenland, dat bijna helemaal onder water was komen te staan.

"En daar hebben ze al die mensen opgepikt, 68 mensen", zei Van Teulingen. "Met een roeibootje gingen ze steeds mensen ophalen. Er konden er niet meer dan vier mee, dus ze zijn heen en weer gevaren totdat die 68 mensen aan boord waren."

Gevaar

Dat moet gevaarlijk werk geweest zijn, maar daar heeft Marees het met haar nooit over. Wel over het gevaar om de mensen weer veilig aan de wal te krijgen. "Toen ze bij Ouwerkerk door het gat in de dijk wilden varen, kwam het schip op de resten van de dijk terecht die daar was weggeslagen", aldus Van Teulingen.

"Toen leek het of het schip zou kapseizen, maar doordat het een platte bodem had, schoot hij weer los en konden ze verder. 'Dat was vreselijk zoals dat ging en angstig', vertelde Dirk. Want op het moment dat hij gaat kapseizen en je hebt zo veel mensen aan boord gaat er wel iets door je heen."

Terug in dromen

Met de kleine WR 86 zijn de mensen naar Wemeldinge, aan de andere kant van de Oosterschelde, gebracht. Vooral de moeder van de baby heeft indruk op Marees gemaakt. Ze komt elke nacht weer terug in zijn dromen.

De meeste mensen die Marees en de anderen wisten te redden moeten inmiddels zijn overleden. Maar hij wil graag nog weten wie die baby was. "Ik denk dat het een vorm van afsluiting is", zei Van Teulingen. "Dirk is nog vief, maar wil het weten voordat hij zijn ogen sluit."

Mensen die denken te weten wie de baby was, kunnen mailen naar [email protected]