Openbaar Ministerie wil tien mensen vervolgen voor verstrekking 'Middel X'

Middel X werd in 2017 door Coöperatie Laatste Wil (CLW) gepresenteerd als een humaan middel voor zelfdoding. Alle verdachten hadden een relatie met die organisatie, door de huiskamerbijeenkomsten of op een andere manier. Het OM benadrukt dat de organisatie zelf niet als 'criminele organisatie' vervolgd word.

Volgens het OM maakten de tien verdachten het mogelijk dat het dodelijke 'Middel X' rondom de bijeenkomsten werd verstrekt, wat leidt tot verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met als doel om misdrijven te plegen.

Zelfdoding en het geven van algemene informatie hierover is in Nederland niet strafbaar, maar hulp bij zelfdoding wel. Alleen artsen mogen patiënten die uitzichtloos en ondragelijk lijden helpen bij zelfdoding. Zij moeten zich houden aan de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.