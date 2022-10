Lichaam vermiste vrouw uit Reuver gevonden in Duitsland

Het lichaam van de 35-jarige Sawsan Mhamdi uit Reuver is verbrand aangetroffen onder een viaduct in de Duitse gemeente Mainz-Bingen, meldt de politie. Mhamdi was sinds 15 juni vermist.

Het lichaam van de vrouw was half juni al gevonden, maar de Duitse politie kon maandenlang niet achterhalen wie de vrouw was. Ook verschillende oproepen in de media en een landelijk opsporingsprogramma leverden geen resultaat op.

Uiteindelijk is op basis van forensisch technisch onderzoek de identiteit van de vrouw vastgesteld. Sindsdien werken de Duitse en Nederlandse politie nauw samen in het onderzoek.

Echtgenoot aangehouden

De 43-jarige echtgenoot van Mhamdi is gisterochtend aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de vermissing. Of en op welke manier hij hier een rol in heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. De kinderen van het stel zijn opgevangen door de gemeente, schrijft 1Limburg.

Gisteren is door de technische recherche sporenonderzoek gedaan in de woning van het gezin. Onder meer honden werden ingezet. Tot gisteren was er in deze zaak niets meer bekend dan dat de vrouw op 15 juni te voet was vertrokken. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Op 19 juni is zij als vermist opgegeven bij de politie.