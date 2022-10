1 dode en 2 gewonden na steekpartij in partycentrum Beverwijk

Een man uit Purmerend (20) is gisteravond overleden na een steekpartij bij een partycentrum in Beverwijk. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Eenmaal daar is hij aan zijn verwondingen bezweken.

Bij het incident raakten nog twee personen gewond. Het gaat om een 20-jarige man uit Purmerend en een 21-jarige Hagenaar. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Bij het partycentrum worden dagelijks feesten en congressen gehouden. Wat er gebeurd is en waarom er werd gevochten is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden, meldt RTV Noord-Holland.