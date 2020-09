Trump over Californische bosbranden: het klimaat koelt weer af, let maar op

Sinds vorige maand is er in de staten Californië, Washington en Oregon al ruim anderhalf miljoen hectare bos in vlammen opgegaan, samen met duizenden huizen. Ook kwamen er minstens 35 mensen om.

De bosbranden zijn ook inzet geworden van de presidentsverkiezingen in november. Trumps Democratische rivaal Joe Biden noemde de president een 'klimaatbrandstichter' omdat hij de invloed van de opwarming van de aarde op de bosbranden niet op waarde schat. "Als we nog vier jaar van Trumps klimaatontkenning krijgen, hoeveel woonwijken zullen er dan nog afbranden", vroeg hij zich af in een toespraak in Delaware.