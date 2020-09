Trump over Californische bosbranden: 'Het gaat weer afkoelen, let maar op'

Sinds vorige maand is er in de staten Californië, Washington en Oregon al ruim anderhalf miljoen hectare bos in vlammen opgegaan, samen met duizenden huizen. Ook kwamen er minstens 35 mensen om.

De bosbranden zijn ook inzet geworden van de presidentsverkiezingen in november. Trumps Democratische rivaal Joe Biden noemde de president een 'klimaatbrandstichter' omdat hij de invloed van de opwarming van de aarde op de bosbranden niet op waarde schat. "Als we nog vier jaar van Trumps klimaatontkenning krijgen, hoeveel woonwijken zullen er dan nog afbranden", vroeg hij zich af in een toespraak in Delaware.

Klimaatverandering en bosbranden

Lange tijd waren wetenschappers huiverig om een verband te leggen tussen natuurbranden en de opwarming van de aarde. Begin 2020 kwam de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution met een onderzoek dat de relatie tussen klimaatverandering en bosbranden in Australië aantoonde.

Volgens de onderzoekers is de kans op grootschalige bosbranden sinds het begin van de vorige eeuw met ten minste 30 procent toegenomen. Als gevolg van de opwarming van de aarde, zijn er steeds meer hittegolven. Door deze extreem hoge temperaturen verdampt er in korte tijd veel meer water. En door die verdamping, trekt het vocht uit takken, bladeren en bodem. Als in die droge omgeving bliksem of vonken van elektriciteitsdraden inslaan, ontstaat er een bosbrand.