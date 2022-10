Britse premier Truss treedt af na wekenlange kritiek op beleid

Liz Truss is afgetreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft ze vanmiddag tijdens een ingelaste persconferentie op de stoep van Downing Street 10 bekendgemaakt. Ze is de kortst zittende premier die het VK ooit heeft gehad: ze was 45 dagen in functie. Verder was de vijfde minister-president in zes jaar tijd.

Aan koning Charles heeft ze laten weten dat ze van plan is om haar ontslag in te dienen, zei Truss. De komende week kiezen de Conservatieven een nieuwe leider, die automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Van verkiezingen is vooralsnog geen sprake.

Truss was amper zes weken in functie, maar de onvrede over haar functioneren klonk vrijwel die hele periode. Toch omschreef ze zichzelf gisteren tegenover het parlement nog als "vechter, en niet als opgever". Maar nu heeft ze dus erkend dat ze haar mandaat niet kan waarmaken.