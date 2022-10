Atletiekunie concludeert na onderzoek: 'Van Commenée heeft integer gehandeld'

"De Atletiekunie wil benadrukken dat voormalig hoofdcoach Charles van Commenée op het gebied van dopingregelgeving integer heeft gehandeld, er nooit dopingsignalen of -meldingen in relatie tot zijn persoon zijn binnengekomen en dat de 'geciteerde' atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave."

De kranten NRC en Trouw suggereerden dat Van Commenée zou hebben aangezet tot het gebruik van schildkliermedicijn Thyrax, een middel dat prestatiebevorderend zou zijn. Van Commenée spande hierop een kort geding aan tegen middellangeafstandsloper Tony van Diepen, die in de betreffende media zijn hart luchtte.

Van Diepen won op de Olympische Spelen van Tokio zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

'Doping en angstcultuur'

De 64-jarige Van Commenée ging onlangs met pensioen, waarna er berichten over doping en een angstcultuur in de media verschenen. Ook voormalig technisch directeur Ad Roskam werd daarmee in verband gebracht.

Een groep topatleten, onder wie Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver, spraken de verhalen over een verstoord topsportklimaat tegen.

"De Atletiekunie vervolgt met vertrouwen het vorig jaar ingeslagen traject naar een toekomstbestendig prestatief topsportklimaat", wordt ook aangehaald bij het onderzoek.

"De aan de Atletiekunie verbonden coaches en atleten worden hierbij ondersteund door externe deskundigen, met als doel een transparante omgeving te creëren waarin ieder individu zich persoonlijk kan en mag ontwikkelen, fatsoenlijke en maatschappelijke omgangsnormen de basis vormen én waarin we elkaar kunnen en mogen aanspreken."