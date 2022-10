De Jong om gezondheidsredenen per direct weg als trainer van SC Cambuur

Henk de Jong is om gezondheidsredenen per direct vertrokken als hoofdtrainer van SC Cambuur. "Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt."

"Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vind is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters", laat de 58-jarige coach via het clubkanaal weten.

Onder De Jong promoveerde Cambuur tot twee keer toe naar het hoogste niveau en werd in 2022 met de negende plaats de hoogste eindklassering ooit in de eredivisie behaald. Op dit moment bezet de Friese ploeg de veertiende plek bezet in de eredivisie.

Cambuur hoopt De Jong in een andere rol voor de club te behouden.

Tijd nemen voor herstel

Vorig jaar moest De Jong zijn taken ook al tijdelijk neerleggen, toen er een cyste in zijn hoofd was ontdekt.

"We hebben er alles aan gedaan en alles geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen. Als hoofdtrainer van een eredivisieclub krijg je geen tijd om volledig te herstellen en daar ga ik nu echt goed de tijd voor nemen", vervolgt De Jong. "Daarna gaan we kijken wat de toekomst brengt."

Cambuur speelt zondag thuis tegen FC Twente. Totdat er een opvolger voor De Jong gevonden is, hebben de assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto de eindverantwoordelijkheid.