Tipgevers vindplaats Hebe en Sanne: 'Spijt dat ik zelf niet ben gaan kijken'

Meerdere mensen zeggen dat ze eerder deze week al melding hebben gedaan van de vindplaats van de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne. Zij balen dat hun tip niet direct is opgepakt door de politie en voelen zich schuldig dat ze zelf niet in actie zijn gekomen. De tipgevers zeggen dat tegen Omroep Brabant.

Een van hen is Peter Aaldering uit Rosmalen. Hij zag naar eigen zeggen dinsdagavond al bandensporen bij de plek waar de auto van Sanne en Hebe uiteindelijk, een dag later, werd gevonden. Aaldering belde direct de politie. Ook liet hij - door te seinen met zijn autolichten - een voorbijkomende politieauto stoppen om de inzittende agenten op de bandensporen te wijzen.

"Zij zetten hun oranje zwaailichten aan en keken wel, maar zijn volgens mij niet uitgestapt. Ik zag geen zaklampen", zegt Aaldering. Zelf had hij op dat moment zijn auto geparkeerd op een veilige plek, waar hij de bocht goed kon zien. Dat Hebe en Sanne later op dezelfde plek zijn gevonden, laat hem achter met een gevoel van verdriet en schuld. "Ik denk al de hele tijd: was ik maar teruggereden. Alleen, zelf daar gaan zoeken, is hartstikke gevaarlijk."

'Geen zicht op de wagen'

Ook Mark uit 's-Gravenmoer besloot het speurwerk aan de professionals over te laten. Hij belde gisterochtend 112 nadat hij de remsporen in de bewuste bocht had gezien, terwijl hij onderweg was naar zijn werk. Nu baalt hij dat zijn tip niet direct is opgepakt. "Hebe en Sanne hadden veel eerder gevonden kunnen worden, en dat steekt", zegt hij.

De politie laat in een reactie weten dat de afgelopen dagen honderden tips zijn binnengekomen. Daar zaten ook tips bij over de plek waar de auto uiteindelijk gevonden is. De agenten die dinsdagavond hebben gezocht op de bewuste plek, hadden geen zicht op de wagen, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. "De vindplek van de auto lag uiteindelijk ver van de bandensporen die te zien waren."

Dit zei de politie over de zoektocht: