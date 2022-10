Kabinet wil warmtenetten in publieke handen brengen

Jetten wil dat het nieuwe systeem in 2025 ingaat. Vanaf dat moment zou er een overgangsperiode moeten komen van zeven jaar, waarin het meerderheidsbelang van de bedrijven geleidelijk wordt verminderd. De minister wil verder dat de prijs voor warmte niet meer wordt gekoppeld aan die van gas. Daarvoor komt een nieuw tarief in de plaats.

Vattenfall is het ermee eens dat de regierol van gemeenten moet worden versterkt. Maar het steekt het bedrijf dat private warmtebedrijven zeggenschap over bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten verliezen terwijl zij wel financiële verantwoordelijkheden houden. Vattenfall noemt dat een onwerkbare situatie. Het bedrijf denkt ook dat het plan de warmtetransitie zal vertragen en dat de klimaatdoelen verder onder druk komen te staan.

Dat minister Jetten overwoog met dit plan te komen, was al langer duidelijk. Nu is bekend geworden dat het kabinet er morgen een knoop over wil doorhakken. Bij warmtenetten wordt vaak restwarmte uit de industrie gebruikt. Nu zijn zo'n half miljoen huishoudens op een warmtenet aangesloten, maar het is de bedoeling dat daar de komende jaren nog eens meer dan een miljoen bij komen.

