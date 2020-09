Nieuwe aanklacht tegen ex-president Lula van Brazilië

In Brazilië is oud-president Luiz Inácio Lula da Silva opnieuw aangeklaagd in een groot corruptieonderzoek. Volgens de aanklagers waren donaties van bouwconcern Odebrecht aan Lula's organisatie eigenlijk smeergeld. Lula zou het geld hebben aangenomen in ruil voor staatsopdrachten.

Lula, die president was van 2003 tot 2010, kwam een jaar geleden op vrije voeten na een veroordeling in een andere corruptiezaak. Hij was veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, maar het Hooggerechtshof oordeelde uiteindelijk dat hij, en anderen, vrij moest komen omdat niet alle rechtsmogelijkheden waren uitgeput. Er loopt nog een hoger beroep in de zaak.

Advocaten van de links-georiënteerde Lula hebben verrast gereageerd op de jongste aanklachten. Volgens hen is er geen enkel bewijs, de vervolging zou politiek gemotiveerd zijn.

Vanwege zijn eerdere veroordeling kon Lula niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2018. Peilingen wezen hem destijds aan als de gedoodverfde winnaar, maar Jair Bolsonaro ging er met de winst vandoor. Lula (74) heeft nog altijd politieke ambities, maar daarvoor moet hij eerst worden vrijgesproken door de hoogste rechter.