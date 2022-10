Bedrijf moet stagiair accepteren die mbo-school aandraagt

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen als het aan minister Dijkgraaf van Onderwijs ligt een belangrijkere taak bij het vinden van stageplaatsen voor hun eerstejaars-leerlingen. De scholen moeten op basis van de leerwensen en competenties van de student een stageplek vinden bij een bedrijf. Het bedrijf moet vervolgens die student accepteren als stagiair.

Dijkgraaf ziet dit systeem, dat "stagematching" is genoemd, als belangrijk middel in de strijd tegen stagediscriminatie. Mbo'ers met een migratieachtergrond worden vaker afgewezen door een leerbedrijf waar ze solliciteren dan studenten zonder migratieachtergrond, blijkt uit onderzoek.

De minister haalt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplek weg bij de leerling en legt die nadrukkelijk bij de school. Nu moeten studenten nog eerst op gesprek bij een bedrijf om te zien of er een 'klik' is. Uit onderzoek blijkt dat het daar vaak misgaat, waardoor een stagiair wordt afgewezen.

Eerste kennismaking met praktijk

In het plan van Dijkgraaf hoeft de leerling niet meer te solliciteren, maar krijgt de opleiding de rol van matchmaker. De stagebegeleider stelt samen met de student de leerwens vast, en plaatst de student vervolgens bij een passend stagebedrijf. Tijdens de stage moet ook de begeleiding van de school beter, want bijna een derde van de studenten is daar nu ontevreden over.

Een eerste stage is voor een student vaak een eerste kennismaking met de sector waar hij of zij later gaat werken. Het is belangrijk dat dat veilig en succesvol verloopt, vindt de minister. Hij wil daarom een stagepact sluiten met het mbo en het bedrijfsleven. Daarvoor is de komende vijf jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

4,4 miljard

Het stagepact is een van de onderdelen van de plannen met het middelbaar beroepsonderwijs die Dijkgraaf vandaag presenteert. Bijna de helft van alle studenten in Nederland studeert aan een mbo. Dat zijn ongeveer 500.000 jongeren.

Het mbo vervult volgens de minister een sleutelrol bij het oplossen van veel vraagstukken van de toekomst. De vraag naar vakmensen in de zorg, de bouw en de energietransitie blijft groot. Daarom steekt hij tot 2027 4,4 miljard euro in het mbo. Ongeveer 360 miljoen daarvan is echt nieuw geld.

Dijkgraaf wil de kansengelijkheid van mbo-studenten vergroten en de aansluiting met het hoger onderwijs (hbo, universiteit) vergemakkelijken. Er komen speciale programma's voor excellente leerlingen.

Verder doet de minister een oproep aan bedrijven, gemeenten en studentenverenigingen om ook mbo'ers te laten meedoen in studentenverenigingen en -sport en dat zij net als studenten in het hoger onderwijs kunnen profiteren van studentenkortingen.

Begin volgende maand gaat Dijkgraaf in debat met de Tweede Kamer over zijn plannen met het mbo.