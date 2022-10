Roeister Oldenburg breekt nekwervel op vakantie: 'Extreem gelukkig dat ik nog leef'

"Ik kwam op het verkeerde moment op een verkeerde plek terecht. Dat is gewoon pech", zegt Oldenburg in een bericht van de Nederlandse roeibond. "Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef en alles komt echt wel weer terug."

"Ik was even out. Ik ben naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn foto's gemaakt", zegt ze over het ongeluk. De conclusie: Oldenburg moest worden geopereerd in het ziekenhuis van Salzburg. Als klap op de vuurpijl kreeg ze ook nog corona en ging ze in isolatie. Na bezoekjes aan de IC en afdeling herstellen is ze sinds afgelopen dinsdag weer in Nederland.

"Ik heb in mijn nek totaal geen stabiliteit. Ik kan mijn hoofd niet bewegen en drinken en eten is lastig", aldus Oldenburg. "Ik kan kauwen, maar de aansturing is nog niet op orde."

