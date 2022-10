Politie bevestigt: Hebe en Sanne gevonden, hoogstwaarschijnlijk verongelukt

De families van Hebe en Sanne laten in een verklaring weten dat zij sinds maandag "tussen hoop en wanhoop" hebben geleefd. "Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot." De nabestaanden bedanken "iedereen die heeft meegeleefd en heeft bijgedragen aan het vinden van Hebe en Sanne".

Eerder liet de politie al weten dat de gevonden Kia de auto was waarin Hebe en Sanne reden. De zwarte auto werd gevonden in het water onderaan een talud bij knooppunt Empel, vlak bij Den Bosch. Een agent had bandensporen gezien. Een politiehelikopter vond de auto vervolgens.

Vandaag doet de politie opnieuw onderzoek op de plek waar de auto is gevonden. "We willen helderheid krijgen over de toedracht van het ongeval", zegt de woordvoerder. De politie roept automobilisten met een dashboardcamera die op de plek van het ongeluk waren op om contact op te nemen.

Hebe en Sanne waren sinds maandagmiddag vermist. Ze waren die middag in de auto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes huis in Vught vertrokken. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd in verband met hun verdwijning.