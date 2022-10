Dit jaar meer vluchten met privéjets, 'uitstoot per passagier enorm hoog'

Het aantal vluchten met privéjets vanaf twee Nederlandse luchthavens is nu al hoger dan in heel 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. In de eerste negen maanden van dit jaar is ruim 16.000 keer met een privéjet gevlogen. In 2019 ging het om bijna 1500 vluchten minder, gemeten over het hele jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace.

De onderzoekers hebben gekeken naar vluchten vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport, omdat vanaf daar de meeste privévliegtuigen vertrekken. Het gaat voornamelijk om zakelijke vluchten en om vluchten van vermogende privépersonen en overheidsfunctionarissen. Van de onderzochte vluchten is een klein deel medisch of militair.

De privévluchten waren in de eerste negen maanden verantwoordelijk voor een CO2-uitstoot van zo'n 56 kiloton. Personen in een privéjet stoten gemiddeld 5 tot 7 keer zo veel uit als een passagier op een commerciële vlucht, afhankelijk van het type toestel.

Met privévliegtuigen worden ook relatief korte vluchten gemaakt; bijna 35 procent is korter dan 500 kilometer. De populairste routes zijn naar Londen en Parijs. De onderzoekers wijzen erop dat die steden ook makkelijk zijn te bereiken met commerciële vluchten of met de hogesnelheidslijn, die ze een schoon alternatief noemen.