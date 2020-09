Orkaan Sally op weg richting New Orleans; Trump kondigt noodtoestand af

De tropische storm Sally is boven de Atlantische Oceaan uitgegroeid tot een orkaan van de tweede categorie, met volgens het National Hurricane Center in Miami levensgevaarlijke windsnelheden tot 155 kilometer per uur en veel regen. Sally kan volgens de weerkundigen onderweg naar de Amerikaanse Golfkust nog verder in kracht toenemen.

De verwachting is dat orkaan Sally later vandaag of morgenvroeg aan land komt in het zuidoosten van de staat Louisiana, niet ver van de miljoenenstad New Orleans. Maar ook in de staten Mississippi en Alabama zetten ze zich schrap voor de komst van Sally.

President Trump heeft voor Louisiana en Mississippi de noodtoestand afgekondigd. Zo kunnen beide staten makkelijker aanspraak maken op federale hulp.

Het is de tweede orkaan die de regio bedreigt in korte tijd. Eind vorige maand veroorzaakte orkaan Laura veel schade in Louisiana en Texas.