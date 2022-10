Met jonge motorcoureur Veijer gaat derde Nederlander meedoen in MotoGP

De zeventienjarige motorcoureur Collin Veijer heeft vanaf volgend seizoen een vaste startplek in de Moto3-klasse. Dat betekent dat er naast Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh (beiden actief in de Moto2-klasse) een derde Nederlander mee gaat doen in het wereldkampioenschap MotoGP.

Veijer gaat rijden voor het team Husqvarna Motorcycles. Dit jaar startte hij in de Red Bull Rookies Cup, waarin hij een goede indruk maakte. Hij bezet de tweede plaats en maakt nog kans op de titel met nog twee races te gaan.

Rijden naast Sasaki

Veijer wordt de teamgenoot van de ervaren Japanner Ayumu Sasaki. De kans in de Moto3-klasse is de beloning na bijna tien jaar racen, vertelde Veijer bij motorsport-nieuwssite Racesport.

"Sinds mijn achtste hebben we vanuit Nederland in Italiaanse en Spaanse kampioenschappen gereden om sterke concurrentie te vinden en mezelf continu te verbeteren. Het voelt zo goed om nu naar het volgende niveau en het volgende doel te gaan."