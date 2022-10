Diversiteitsonderzoek hoger onderwijs gestaakt na 'kaping' GeenStijl

Een enquête naar diversiteit en inclusie bij universiteiten en hogescholen is stopgezet als gevolg van een oproep van GeenStijl om erop te reageren. Hierdoor zijn de resultaten niet meer betrouwbaar, zeggen de onderzoekers.

De enquête was onderdeel van een onderzoek van bijna alle onafhankelijke media van universiteiten en hogescholen in Nederland naar hun ervaringen met diversiteit en inclusie. Vorige week besteedde GeenStijl er op schertsende toon aandacht aan, met de oproep om de vragenlijst van de Hogeschool Rotterdam in te vullen. In de reacties onder het artikel deelden sitebezoekers links naar de enquêtes van de andere deelnemende hogescholen en universiteiten.

Vijf dagen nadat het artikel bij GeenStijl was verschenen, werden de enquêtes nog steeds via deze links ingevuld. Onderzoeksbureau Newcom, dat in opdracht van de Kring van Hoofdredacteuren van Hoger Onderwijsmedia het onderzoek uitvoert, besloot om die reden om te stoppen met de enquête. Volgens de onderzoekers is de kans te groot dat er veel verzonnen reacties tussen zitten.

Eerdere reacties wel verwerkt

De Kring van Hoofdredacteuren van Hoger Onderwijsmedia schaart zich achter het besluit om het onderzoek voortijdig te staken. "Het is zonde dat een publicatie van GeenStijl een zorgvuldig en neutraal onderzoek torpedeert", zegt voorzitter Ries Agterberg.

De reacties van vóór de publicatie van GeenStijl worden wel verwerkt en geanalyseerd. Ook worden de vragenlijsten die hierna binnenkwamen gefilterd op antwoorden van binnen de onderwijsinstellingen. Deze reacties worden alsnog meegenomen.