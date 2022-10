Burgemeester over Hebe en Sanne: 'Verschrikkelijk drama'

Burgemeester Witte van de Brabantse gemeente Geertruidenberg, waar Raamsdonksveer onder valt, is diep geraakt door het nieuws over de 26-jarige Sanne en de 10-jarige Hebe. Ze noemt het "een verschrikkelijk drama voor alle betrokkenen".

"Dit nieuws heeft mij niet alleen geraakt als burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, maar ook als mens en moeder", schrijft ze op de website van de gemeente. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie en naasten van Sanne en Hebe. Ook leef ik mee met de kinderen uit de groep van Hebe en de medewerkers van dagbesteding 't Overstapje in Raamsdonksveer."

Gisteravond laat werd duidelijk dat de twee, die sinds maandag vermist waren, hoogstwaarschijnlijk zijn omgekomen. Hun zwarte auto, met twee lichamen erin, werd gevonden in het water onderaan een talud tussen de A2 en de A59, vlak bij Den Bosch.

Emoties

Op de vindplaats liepen de emoties gisteren hoog op. Mensen stonden 's avonds laat huilend op de vluchtstrook waar de A59 en A2 samenkomen. Vermoedelijk ging het om familieleden en bekenden van het meisje en haar begeleider. Een verslaggever van Omroep Brabant, die ter plaatse was, zei dat er veel verdriet was. "Mensen vallen elkaar huilend in de armen. De verslagenheid is groot."

De politie had de omgeving afgezet met zwarte schermen en de snelweg was bovendien afgesloten voor verkeer. Maar vanmorgen zag volgens NOS-verslaggever Vincent van Rijn alles er weer uit als vanouds. "De zwarte schermen die hier vannacht nog stonden zijn inmiddels weggehaald. En het verkeer raast tijdens de ochtendspits weer langs", vertelde hij op NPO Radio1.

Spoorloos

Hebe Zwart en Sanne Bos waren sinds maandagmiddag spoorloos, nadat ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken vanuit de dagbesteding. Hebe had een meervoudige beperking en haar begeleidster Sanne zou haar thuisbrengen in Vught. Maar daar zijn ze nooit aangekomen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.