Frankrijk haalt opnieuw IS-vrouwen en kinderen terug uit Syrië

Volgens de AIVD zitten in de Syrisch-Koerdische kampen ook nog zo'n 35 Nederlandse vrouwen vast, evenals zestig kinderen. De levensomstandigheden in de kampen zijn over het algemeen slecht.

In het noorden van Syrië zitten veel IS-vrouwen vast in Koerdische gevangenkampen. Het gaat veelal om vrouwen die waren afgereisd naar het gebied in Syrië en Irak dat in 2014 door Islamitische Staat tot kalifaat werd uitgeroepen.

Vorige maand oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Frankrijk het terugkeerverzoek van twee Franse IS-vrouwen opnieuw moet onderzoeken. De Franse regering was lang terughoudend met het terughalen van mensen uit Syrië, uit angst voor aanslagen door radicale jihadisten. Desondanks zijn inmiddels meerdere IS-vrouwen en hun kinderen terug in Frankrijk; in juli was er voor het laatst een repatriëringsactie.

In een verklaring bedankt het ministerie de lokale autoriteiten in Noord-Syrië voor hun hulp bij het terughalen van de vrouwen en kinderen. Verdere details over de operatie zijn niet bekendgemaakt.

In Nederland stelt het kabinet dat IS-vrouwen in principe in Syrië zelf moeten worden vervolgd. Maar "als straffeloosheid dreigt", kan worden besloten hen naar Nederland over te brengen voor een proces, schreef minister Yesilgöz van Justitie gisteren nogmaals aan de Tweede Kamer. Met andere woorden: als de vrouwen niet op tijd terug zijn in Nederland, kunnen ze helemaal niet meer worden berecht voor deelname aan terreurgroep IS.

De afgelopen jaren zijn om die reden tientallen Nederlandse vrouwen en kinderen teruggehaald uit voormalig IS-gebied. Op de rol staat nog het terughalen van een groep van twaalf IS-vrouwen en hun kinderen.

In mei oordeelde de rechtbank dat zij naar Nederland terug moeten komen om te kunnen worden vervolgd. Dat moest uiterlijk in september zijn gebeurd, maar de vrouwen zijn voor zover bekend nog steeds in Syrië.