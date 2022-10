Cricketers kunnen slechts nagelbijtend toekijken bij WK-duel Emiraten-Namibie

De Nederlandse cricketers hebben op het WK T20 hun derde duel verloren. Sri Lanka zegevierde in het Australische Geelong met 16 runs, waardoor Oranje moet hopen op een zege van de Verenigde Arabische Emiraten op Namibië om alsnog de volgende ronde te bereiken.

Wederom was het bowlen op orde. Vooral Paul van Meekeren maakte het de Srilankanen lastig met zijn vuurpijlen van 145 kilometer per uur. In het veld vielen de ballen echter net verkeerd en aan het eind van de inning sloeg Sri Lanka flink door.

Het totaal van 162 runs bleek te veel gevraagd. Max O'Dowd stribbelde flink tegen met 71 knappe runs (6x4,3x6) en captain Scott Edwards scoorde een snelle 21 runs. Zij kregen echter te weinig steun.

Volgende ronde?

Mochten de Emiraten winnen van Namibië (het duel is om 10.00 uur Nederlandse tijd begonnen) en Nederland eindigt als tweede in de groep, dan komt Oranje in de volgende ronde in een groep van zes terecht met onder meer Bangladesh, Zuid-Afrika en voormalige WK-winnaars India (2007) en Pakistan (2009).