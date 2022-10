Grootste uitbraak vogelgriep tot nu toe: 300.000 vogels gedood in Heythuysen

In het Limburgse Heythuysen is de grootste uitbraak van vogelgriep geconstateerd tot nu toe. Het gaat om een bedrijf met 300.000 leghennen, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de kippen op locatie afgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vanwege het grote aantal dieren verwacht de dienst daar wel enige tijd mee bezig te zullen zijn.

De vijf andere bedrijven met pluimvee die zich in een straal van 3 kilometer rondom het getroffen bedrijf bevinden, worden gescreend. De komende twee weken worden die dieren intensief gemonitord op ziekteverschijnselen, schrijft ook 1Limburg.

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf is per direct een vervoersverbod ingegaan. 128 pluimveebedrijven mogen geen broed- en consumptie-eieren meer vervoeren en ook mest, gebruikt strooisel en andere dierlijke producten van pluimveebedrijven mogen niet worden vervoerd.

Ophok- en afschermplicht

Sinds 5 oktober is voor heel het land weer een ophok- en afschermplicht van kracht voor houders van pluimvee en andere vogelsoorten. De maatregel werd afgekondigd vanwege een toename van het aantal besmettingen in september en uit angst voor meer besmettingen bij voornamelijk wilde vogels. De plicht om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders.

De grootste vogelgriepgolf ooit duurt nu al ruim een jaar, en dat is voor het eerst. In Europa is het virus in 37 landen aangetroffen. De landen met de meeste besmettingen zijn Frankrijk, Duitsland en Nederland. De ziekte heeft zich voor het eerst ook onder wilde vogels enorm snel verspreid.