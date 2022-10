Nóg scherper beeld van iconische nevelformatie Pillars of Creation

De James Webb-telescoop heeft een nieuwe, veel scherpere afbeelding gemaakt van de iconische nevelformatie Pillars of Creation, ofwel de Zuilen der Schepping. Het beeld is veel gedetailleerder dan de laatste afbeelding, die de Hubble-telescoop in 2014 maakte.

De Pillars of Creation staan bekend als een van de meest tot de verbeelding sprekende verschijnselen in de ruimte. Het grote publiek leerde het fenomeen voor het eerst kennen in 1995, toen Hubble er een afbeelding van maakte.

Het betoverende beeld van enorme kolommen waar jonge sterren ontstaan, ging de wereld over. In die eerste opname leken de zuilen nog massief, maar niets is minder waar. In feite zijn het gaswolken en stof die deel uitmaken van de zogenoemde Adelaarsnevel in het sterrenbeeld Serpens, op zo'n 6500 lichtjaar van de aarde.

Nog meer sterren

In 2014 maakte de Hubble-telescoop een nog veel scherpere opname van de nevelformatie. Een foto daarvan is hierboven aan de linkerkant te zien. Rechts staat de nieuwste afbeelding, die de James Webb-telescoop met behulp van infraroodlicht maakte. De contouren van de pilaren zijn nu duidelijker zichtbaar en ze zijn doorzichtiger. Ook zijn er meer sterren waarneembaar.

NASA legt in deze video uit wat het natuurverschijnsel is aan de hand van de nieuwe afbeelding: