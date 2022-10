Imponerende tackles en grinta: 'Guti' knokt zich altijd terug bij PSV

Érick Gutiérrez is het slot op de deur dat PSV steeds meer stabiliteit geeft. Vanavond kan PSV in de Europa League de inbreng van de Mexicaan maar al te goed gebruiken tegen Premier League-koploper Arsenal. Imponerende tackles, een gestrekt been in de lucht als balonderschepping of ballen wegkoppen met een snoekduik. 'Guti' werkt zich tijdens PSV-FC Utrecht (6-1) het snot voor de ogen en is overal op het veld te vinden. Het is na afloop begrijpelijk dat de twee keer scorende Guus Til tot man van de wedstrijd bij PSV wordt verkozen, maar op basis van verrichte arbeid had de keuze net zo goed op Gutiérrez kunnen vallen. "Grinta", typeert Ibrahim Sangaré bij PSV TV zijn Mexicaanse teamgenoot op het middenveld.

Arsenal-PSV bij de NOS De Europa League-groepswedstrijd Arsenal-PSV in het Emirates Stadium begint donderdag om 19.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de wedstrijd te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en in samenvatting te zien in het late Journaal van 23.45 uur op NPO 1.

Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat Gutiérrez trainer Ruud van Nistelrooij definitief heeft weten te overtuigen. Onder Roger Schmidt is hij vorig seizoen een zekerheidje, maar Gutiérrez start dit seizoen bij diens opvolger dikwijls op de bank. De trainer heeft een andere tactische invulling voor ogen, maar sinds de uitwedstrijd van PSV tegen Heerenveen (0-1) heeft Gutiérrez weer een vaste plek in het elftal. Geen toeval "Het is geen toeval dat 'Guti' zich terug in het team heeft geknokt. Hij is mentaal veel sterker geworden", vertelt journalist Daniel Reyes, die in Nederland voor diverse Mexicaanse media de verrichtingen van zijn landgenoten volgt. "Hij raakt niet in paniek als hij even op de bank zit. Dat is een groot voordeel voor hem."

Érick Gutierrez met PSV-trainer Ruud van Nistelrooij - ANP

Toch kent Gutiérrez twaalf maanden geleden grote twijfels of hij wel bij PSV moet blijven. Hij is na een zware knieblessure weer helemaal fit, maar komt bij Schmidt aanvankelijk nauwelijks aan spelen toe. Een terugkeer naar Mexico in de winterstop is realistisch als Cruz Azul interesse toont. "Maar toen kwam de wedstrijd tegen Monaco in de Europa League, waarin hij heel goed speelde. Die wedstrijd is zo belangrijk geweest voor de loopbaan van 'Guti', want sindsdien heeft hij vrijwel alles gespeeld bij Schmidt", aldus Reyes. Hoogtepunt Het vertrouwen bij Gutiérrez groeit, hij bedankt Cruz Azul vriendelijk voor de interesse en gaat weer vol voor een toekomst bij PSV. Het hoogtepunt van afgelopen seizoen voor de Mexicaan komt in de gewonnen bekerfinale tegen Ajax (2-1), waarin hij met de gelijkmaker een hoofdrol vertolkt.

Euforie bij Érick Gutiérrez (midden) nadat hij PSV op 1-1 heeft gezet in de bekerfinale tegen Ajax - ANP

Toch komt Gutiérrez in de zomerstop opnieuw op een kruispunt als de inmiddels naar Benfica vertrokken Schmidt de Mexicaan er graag bij wil halen. Een vertrek bij PSV lijkt logisch. Hij heeft na vier seizoenen Eindhoven nog een eenjarig contract, waardoor PSV een transfersom voor Gutiérrez kan vragen. Benfica doet diverse pogingen om hem over te halen. En als aankoop van Schmidt zou hij hoogstwaarschijnlijk een grote kans op speeltijd hebben gekregen. WK-kansen "Maar 'Guti' wist tegelijkertijd dat hij het in Nederland heel erg goed heeft met zijn gezin", vertelt Reyes. "De gewonnen bekerfinale smaakt bovendien naar meer voor hem, hij wil nu met PSV kampioen worden. En ook het WK in Qatar is een belangrijke factor. Bij Benfica was alles toch nieuw geweest, dat had zijn WK-kansen toch onzeker gemaakt."

'Gutiérrez op jonge leeftijd gehard bij Pachuca' Volgens Wout Westerhof, de zoon van oud-trainer Hans Westerhof, dankt Érick Gutiérrez zijn mentale weerbaarheid aan de ervaring die hij in de jeugd van Pachuca heeft opgedaan. Hij trainde Gutiérrez in de jeugd van de Mexicaanse club. "'Guti' kwam op elfjarige leeftijd bij ons terecht. Het was een plek ver van zijn ouders, waar het vaak koud was en hij voor zichzelf moest zorgen. Dat was zwaar voor hem, maar hij heeft volgehouden. Hij is later ook onze aanvoerder geworden. Ik ben ervan overtuigd dat deze leerschool hem nu nog steeds helpt."