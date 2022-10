Overheid schiet tekort bij huisvesting statushouders, zegt Adviesraad

De overheid schiet tekort bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, staat in een nieuw onderzoeksrapport van de Adviesraad Migratie. Tussen gemeenten bestaan daarbij grote verschillen. "Het Rijk heeft een huisvestingscrisis gecreëerd rondom statushouders", zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie. "De woningnood wordt niet door statushouders veroorzaakt, maar ze hebben er wel last van." Al sinds 2018 stagneert de uitstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning uit de azc's. Vorige week, op 12 oktober, verbleven er zo'n 17.500 statushouders in de opvang en dat aantal groeit. De Adviesraad ziet hiervoor drie oorzaken: de wooncrisis, de crisis in het asielstelsel en een aantal knelpunten in de uitvoering en uitwerking van het migratiebeleid op gemeentelijk niveau. De combinatie van die omstandigheden maakt het tijdig huisvesten van statushouders in gemeenten een grote uitdaging. Deze grafiek laat zien hoe de groep statushouders die in de asielopvang verblijft groeit:

Steeds meer statushouders bivakkeren in de opvanglocaties van het COA - NOS/Sjoerd Mouissie

Statushouders zouden volgens de adviesraad weer een wettelijke urgentiecategorie moeten zijn, zoals ze waren tot 2017. "Daarmee geeft het Rijk het signaal af aan gemeenten dat het het huisvesten van statushouders belangrijk vindt", zegt Kremer. Omdat de huisvesting van statushouders niet goed verloopt, adviseert de raad overheden verder om te investeren in flexibele woonoplossingen. Gemeenten zouden die moeten ontwikkelen en het Rijk zou daar langdurig in moeten investeren. De gemeentelijke taakstelling wordt deels gebaseerd op voorspellingen over de instroom en die prognose wordt maar twee keer per jaar aangepast. Ook dat is een probleem. Prognoses in opeenvolgende periodes kunnen enorm verschillen; zo was de taakstelling voor de eerste helft van 2021 twee keer zo groot als die voor de zes maanden ervoor. Wat gaat er momenteel fout bij aanmeldcentrum Ter Apel? Bekijk het in deze video:

Dat er vluchtelingen op de grond en op stoeltjes moeten slapen, is een nationale crisis. Hoe kwam het zover? En wat zit erachter? NOSop3 legt het uit. - NOS

De voorspellingen voor dit jaar zijn te laag ingeschat en de huidige opvangcrisis zorgt er ook voor dat het huisvesten moeizaam loopt, omdat er enkel focus is op de korte termijn. De Adviesraad Migratie wil dat gemeenten vaker en sneller worden geïnformeerd over afwijkingen tussen de prognoses en het daadwerkelijke aantal statushouders dat ze moeten huisvesten. Niet slecht Toch doen gemeenten het dit jaar niet slecht, zegt de raad. In 2021 hebben gemeenten meer dan 10.000 statushouders meer gehuisvest dan in 2020. In de eerste helft van 2022 waren het er in totaal bijna 12.000. Daarmee hebben zij hun taakstelling gehaald en hebben zij een (bescheiden) deel van hun langdurige achterstand ingelopen. In het verleden hebben niet alle gemeenten namelijk genoeg woningen aan statushouders toegewezen. Kremer: "Na de hoge instroom in 2015 hebben gemeenten in een jaar tijd 40.000 statushouders gehuisvest, maar daarna verslapte de aandacht bij alle overheden." In de cijfers is te zien dat in 2018 en 2019 relatief weinig statushouders een woning hebben gekregen.

Gemeenten doen het niet slecht in de huisvesting van statushouders - NOS/Sjoerd Mouissie