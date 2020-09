'Europa moet afkicken van Amerikaans leiderschap en optreden tegen Poetin'

Het moment is nu echt gekomen dat Europa op moet treden tegen de Russische president Vladimir Poetin, meent de Nederlandse oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. "De geloofwaardigheid van de Unie staat hier op het spel", zegt hij in een interview met Nieuwsuur.

Maar komen er naast stevige woorden ook sancties tegen Rusland, zoals het stoppen van het project Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland? Dat ligt ingewikkeld.

"De EU zit met een probleem", zegt De Hoop Scheffer. "Bij zo'n crisis waren het altijd de Amerikanen die optraden. De Amerikanen brachten wereldleiders bij elkaar en bekeken welke sancties we gingen instellen. Wij zijn verslaafd geraakt aan Amerikaans leiderschap. Daar moeten wij van afkicken als Europeanen, want Trump wil niks negatiefs met Poetin."

De Hoop Scheffer vindt dat de EU op het wereldtoneel het vacuüm moet vullen dat de Verenigde Staten hebben achtergelaten. "Dat zou in principe Angela Merkel kunnen doen. Maar zij zit, en wij zitten, met een verdeeld Europa. In Italië of Hongarije hoor je iets heel anders over Rusland dan in Polen of de Baltische staten."

'Poetin noemde einde Sovjet-Unie een ramp'

Wil Europa íets gedaan krijgen, moet Merkel Macron mee krijgen. Die liet onlangs nog blijken nauwere relaties met Rusland te willen, maar "dat zegt hij na Navalny en Belarus ook niet meer", aldus De Hoop Scheffer.

In Wit-Rusland, door de bevolking ook wel Belarus genoemd, betogen demonstranten al weken tegen president Aleksandr Loekasjenko. De oppositie, en ook de Europese Unie en de Verenigde Staten, zijn ervan overtuigd dat hij de recente verkiezingen alleen door fraude heeft gewonnen.

Poetin erkende de verkiezingsuitslag juist direct. Later hielp hij Loekasjenko door te zeggen een politiemacht achter de hand te hebben om eventueel in te grijpen in Wit-Rusland.