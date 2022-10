Meer ontslagaanvragen, daling werkloosheidsuitkeringen voorbij

Bedrijven zijn voor het eerst in anderhalf jaar tijd meer bezig om personeel te ontslaan. Bij uitvoeringsinstantie UWV kwamen afgelopen maand 1463 ontslagaanvragen voor medewerkers binnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het hoogste aantal sinds maart 2021.

Dat cijfer zegt niet alles over hoeveel werknemers er ontslagen worden. Voor slechts een klein deel van alle ontslagen is een ontslagvergunning van het UWV nodig. Werkgevers hebben ook de mogelijkheid om contracten op te zeggen of bij een ontslagcommissie om toestemming te vragen.

In de coronacrisis liep bij het UWV het aantal aanvragen voor ontslag sterk terug. Bedrijven kregen steun van de overheid om salarissen door te betalen en daardoor was er minder nood om in de kosten te snijden. In augustus en september liep het aantal ontslagaanvragen weer op.