Wekdienst 20/10: EU-top over Oekraïne • Kabinetsplan voor verbetering mbo

Eerst het weer: Vandaag neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten valt uiteindelijk op steeds meer plaatsen regen. In de middag en avond klaart het vanuit het zuiden weer op. Het wordt 14 tot lokaal 19 graden, de zuidoostenwind is veelal matig. Vrijdag en in het weekend blijft het licht wisselvallig en zeer zacht.

Goedemorgen! In Brussel praten Europese regeringsleiders vandaag over de steun aan Oekraïne, en de aanpak van de energiecrisis. En in Nijmegen wordt een plan gepresenteerd om het mbo-onderwijs te verbeteren.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er is vandaag een EU-top in Brussel. Die staat in het teken van de steun aan Oekraïne en de aanpak van de energiecrisis, die deels het gevolg is van de oorlog in dat land.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs presenteert bij een werkbezoek aan het ROC Nijmegen het plan van het kabinet om het mbo-onderwijs te verbeteren. Bijna de helft van alle studenten in Nederland is mbo'er.

Voor de tweede dag op rij wordt er gestaakt in het streekvervoer, om hoger loon en lagere werkdruk af te dwingen. De acties duren tot en met morgen.

Wat heb je gemist?

De twee lichamen die gisteravond zijn gevonden in een auto in de buurt van Den Bosch, zijn volgens de politie hoogstwaarschijnlijk van de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos (26). "Wij hebben alle reden om aan te nemen dat het gaat om Sanne en Hebe", zegt een politiewoordvoerder.

De lichamen werden iets na 01.00 geborgen en later in de nacht is de Kia Picanto uit het water getakeld. Die wordt op een andere plek uitvoerig onderzocht. De politie onderzoekt nu de toedracht van het ongeluk, meldt een woordvoerder via Twitter. "Hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario's open."

Ander nieuws uit de nacht:

Stijgende rente helpt pensioenfondsen, verhoging pensioenen in zicht: De financiële positie van de vijf grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal verder versterkt. Verliezen op de financiële markten worden gecompenseerd door de stijgende rente en dat lijkt volgend jaar positief uit te pakken voor gepensioneerden.

Meer ziekmeldingen door griepklachten en corona: De stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, maar door de krapte op de arbeidsmarkt valt deze toename veel bedrijven zwaar.

Gevaarlijke hoestdrank duikt op in Indonesië, leidt tot nierfalen kinderen: Dit jaar zijn er al 74 Indonesische kinderen aan nierfalen overleden. Eerder werd bekend dat er in Gambia 66 kinderen zijn omgekomen.

En dan nog even dit:

De komende dagen is de hoofdstad weer in de ban van het Amsterdam Dance Event. Danceliefhebbers kunnen los bij duizenden feesten, conferenties en workshops door de hele stad. Maar de sector moet nog bijkomen van twee jaar corona: