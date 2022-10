Meer ziekmeldingen door griepklachten en corona

Het ziekteverzuim loopt weer op, vooral door griepklachten en corona. Dat blijkt uit cijfers van Arboned, één van de grootste arbodiensten in Nederland.

In september kwam het ziekteverzuim uit op 4,3 procent, dat is 0,3 procent hoger dan in augustus. De stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, maar door de krapte op de arbeidsmarkt valt deze toename veel bedrijven zwaar.

Bij grote bedrijven ligt het verzuim hoger dan bij kleine bedrijven. Maar door het toenemend verzuim staan juist de kleinere bedrijven nog meer onder druk. "Een bakker zal meer last ervaren dan een groot bedrijf, omdat dat meer ruimte heeft om dingen op te vangen", zegt Van Wijngaarden.

Het verzuim is het hoogst in het onderwijs, openbaar bestuur en in de zorg: zo'n 5,7 procent.

Psychische klachten

Naast griep en corona zijn volgens Arboned ook psychische klachten reden voor het toenemend ziekteverzuim. Dit in combinatie met het personeelstekort maakt het noodzakelijk dat mensen alert blijven en de basisadviezen blijven volgen, vindt Van Wijngaarden.

Zo stelt hij voor om het 'snotneusprotocol' weer in te voeren, waarin duidelijk wordt wanneer je wel en niet naar werk komt. "Als je verkouden bent of ziek, kan je ook thuis werken. Uiteindelijk is het belangrijk als werkgever en ook als werknemers om goed op elkaar te letten, om onnodig verzuim te voorkomen", zegt Van Wijngaarden."

Afgelopen week zijn er meer covidpatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Daarop heeft de minister Kuipers van Volksgezondheid het dreigingsniveau in de coronathermometer opgeschroefd van 'laag' naar 'verhoogd'.