Gevaarlijke hoestdrank duikt op in Indonesië, leidt tot nierfalen kinderen

Ook in Indonesië zijn hoestdranken verkocht die leiden tot acuut nierfalen bij kinderen, meldt gezondheidsminister Budi Gunadi Sadikin.

Gisteren werd bekend dat er dit jaar 74 Indonesische kinderen zijn overleden aan nierfalen, vooral kinderen onder de vijf jaar oud. Het vermoeden was dat dit het gevolg was van een hoestsiroop met een te hoog gehalte aan de gevaarlijke stoffen di-ethyleenglycol en ethyleenglycol.

Verschillende hoestdranken van het Indiase bedrijf Maidan Pharmaceuticals leidden in Gambia de afgelopen maanden tot 66 sterfgevallen onder kinderen, na acuut nierfalen.

Hoestdranken in de ban

Het Indiase bedrijf verkoopt geen hoestsiropen in Indonesië, maar volgens minister Sadakin zijn er in het land wel hoestdranken verkocht van andere fabrikanten, met een te hoge dosis van dezelfde stoffen erin. Door de sterfgevallen in Gambia deed Indonesië eerder deze maand al alle hoestdranken met di-ethyleenglycol en ethyleenglycol in de ban.

Volgens de minister zijn de middelen nu ook aangetroffen in de lichamen van kinderen die de afgelopen tijd overleden aan acuut nierfalen, maar hij maakte niet duidelijk bij hoeveel van de 74 kinderen dat het geval was. De Indonesische regering doet samen met vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoek naar de sterfgevallen en de mate waarin er een link te leggen is met de doden in Gambia.