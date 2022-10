Stijgende rente helpt pensioenfondsen, verhoging pensioenen in zicht

Zo is de gemiddelde dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds, ambtenarenfonds ABP, de afgelopen 12 maanden inmiddels ruim 116 procent. Bij meer dan 105 procent mag er per volgend jaar deels gecompenseerd worden voor inflatie.

Het betekent dat, naast de stijging van de AOW met 10 procent , er voor veel gepensioneerden volgend jaar ook een gedeeltelijke indexatie van het aanvullend pensioen in zicht is.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of pensioenen van nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden. 100 procent betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ook een euro in kas is. Onder de 100 betekent een tekort en meer dan 100 wil zeggen dat er genoeg geld is.

"Het ligt, gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen", zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van het ABP.

Maar wat verantwoord is, is volgens Van Wijnen meer dan een simpele rekensom. "Als we meer pensioen gaan uitbetalen, moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende in de gezamenlijke pot over blijft voor jongeren die nog (lang) niet aan pensioen toe zijn."

Ook is er volgens het ABP veel onzekerheid op de financiële markten en is er geld nodig om de stap naar het nieuwe pensioenstelsel goed te kunnen maken.

Ook bij de fondsen Zorg en Welzijn en de PME en PMT (metaal en techniek) is het percentage van 105 procent op de zogeheten beleidsdekkingsgraad bereikt, al zitten ze wat lager dan het ABP. Die dekkingsgraad is van belang om vast te stellen of fondsen de pensioenen mogen verhogen.