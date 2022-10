Met Miedema op de bank haalt Arsenal uit tegen Champions League-kampioen Lyon

Lyon won in mei nog de Champions League-finale van Barcelona, maar had vanavond geen kans tegen Arsenal. Lyon moest het doen zonder de Noorse sterspeelster Ada Hegerberg. Zij werd meer gemist dan Miedema bij Arsenal.

Danielle van de Donk, die zes jaar voor Arsenal speelde, stond in de basis bij Lyon. Damaris Egurrola, een andere Oranje-international van Lyon, viel in.

Oranje-international Miedema bleef bij Arsenal de hele wedstrijd op de bank zitten. Het is niet duidelijk of dat vanwege haar magere vorm is of omdat haar blessures van afgelopen weekend nog niet weg zijn.

Het Arsenal van Vivianne Miedema is de groepsfase van de Champions League begonnen met een 5-1 overwinning op titelhouder Olympique Lyon. Ook Juventus, Bayern München en Barcelona wonnen.

Arsenal stond al na twintig minuten op 2-0 voor door goals van Caitlin Foord en Frida Maanum. Het leek in de eerste helft nog even spannend te worden toen Melvine Malard in de 27ste minuut wat terugdeed (2-1). Vlak voor rust bracht Beth Mead het verschil echter weer op twee (3-1).

In de tweede helft deed zij er samen met Caitlin Foord nog een schepje bovenop, waardoor de ruime uitslag op het bord kwam (5-1).

Overige duels

De groepsgenoten van Arsenal en Lyon speelden vanavond ook tegen elkaar. Juventus won in Zwitserland met 2-0 van FC Zürich. Arsenal gaat dus voorlopig aan de leiding in groep C. De Nederlandse Lineth Beerensteyn zat niet bij de selectie van de Italianen.

In groep D werd ook gespeeld. Bayern München won thuis met 2-1 van FC Rosengård. Barcelona maakte in eigen huis gehakt van Benfica (9-0).

Morgen wordt er nog gespeeld in de andere twee poules.