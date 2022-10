Kan Nederland de man achter Baudets reptielentheorie weren?

Icke komt begin november spreken op een bijeenkomst op de Dam, maar de gemeente Amsterdam wil laten onderzoeken of hem de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. Wie is Icke en waarom worden zijn ideeën als gevaarlijk gezien?

Voordat David Icke (70) een van de bekendste complotdenkers werd, had hij al een bijzondere carrière achter de rug. Hij was onder meer professioneel voetballer, sportverslaggever bij de BBC en woordvoerder van de linkse Green Party.

Zijn ideeën kwamen steeds verder af te staan van die partij en in 1991 vertrok hij er. Hij begon zichzelf de zoon van God te noemen en voorspelde dat de wereld in 1997 zou eindigen.

Later ontspoorden zijn denkbeelden verder. Hij gelooft dat de Amerikaanse regering achter de aanslagen van 11 september 2001 zit en een Joodse groepering achter de coronapandemie.

Elite van reptielen

Maar hij is vooral bezig met wat hij ziet als de echte machthebbers in de wereld: een geheime elite van reptielen. "Icke's visie houdt in dat er een gevecht is tussen goed en kwaad", zegt hoogleraar Joodse studies Bart Wallet. "Het kwaad zijn die reptielen die zich voordoen als mensen. Ze hebben met elkaar een groot, geheim complot om de politiek, de wetenschap, de bankenwereld en de economie in hun greep te krijgen. Het is, op z'n zachtst gezegd, een heel curieus, alternatief wereldbeeld met heel gevaarlijke kanten."

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zei in een interview deze theorie te geloven, al zei hij later "reptielen" niet letterlijk te bedoelen, maar als een metafoor voor verachtelijke wezens. Wallet: "Dan is de vraag: waarom gebruik je deze metafoor? Iedereen weet wat je bedoelt en naar welke specifieke theorie je verwijst, die van David Icke. Dit is geen losstaande opmerking."