Niemand krijgt lach van Benzema's gezicht: Gouden Bal helpt Real aan zege

Real Madrid leeft deze week op een roze wolk. Zondag werd aartsrivaal Barcelona overtuigend verslagen in El Clásico, waarmee de koppositie verstevigd werd. Maandag nam Karim Benzema voor het eerst de Gouden Bal als beste voetballer van het afgelopen jaar in ontvangst. En ook doelman Thibaut Courtois kwam terug uit Parijs met een ereprijs.

De uitwedstrijd tegen Elche was op voorhand al een formaliteit. De hekkensluiter is namelijk de enige ploeg in de Spaanse hoogste klasse zonder overwinning, kreeg in 10 wedstrijden al 21 doelpunten tegen, ontsloeg zijn trainer en haalde de eerder ontslagen Jorge Almirón terug als coach.

Geen partij voor De Koninklijke, kortom. En dat bleek ook, al bood Elche aardig partij: 0-3.

Drie doelpunten, slechts eentje telt

Slechts vijf minuten had Benzema nodig om de score te openen in Elche, nadat hij het eindstation was geweest van een fantastische combinatie met Toni Kroos, Luka Modric en Vinicius als tussenstations. De laatste stond echter een fractie buitenspel en dus ging het feest niet door.