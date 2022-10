Twee overleden personen gevonden in Kia, vermoedelijk vermiste Hebe en Sanne

De politie heeft twee lichamen gevonden in de Kia Picanto die eerder vanavond werd aangetroffen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos (26). "Wij hebben alle reden om aan te nemen dat het gaat om Sanne en Hebe", zegt een politiewoordvoerder. Eerder op de avond maakte de politie bekend dat een donkerkleurige Kia Picanto in het water was gevonden in de buurt van Den Bosch. De auto werd bij het knooppunt Empel gevonden op ongeveer 40 kilometer van Raamsdonksveer, de plek waar de twee vandaan vertrokken waren. "Er zijn schermen neergezet en daarachter is de plek waar de Kia Picanto is gevonden", vertelt verslaggever van Omroep Brabant Tessel Linders in de talkshow Op1.

Bij de zoektocht naar de vermiste Hebe Zwart (10) en Sanne Bos (26) is een auto aangetroffen in het water bij de A59 bij Den Bosch. Op de plek waar de auto is gevonden is onder meer een traumahelikopter aanwezig. - NOS