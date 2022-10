Twee doden gevonden in Kia, waarschijnlijk vermiste Hebe en Sanne

De twee lichamen die gisteravond zijn gevonden in een auto in de buurt van Den Bosch, zijn volgens de politie waarschijnlijk van de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos (26). "Wij hebben alle reden om aan te nemen dat het gaat om Sanne en Hebe", zegt een politiewoordvoerder.

De lichamen werden iets na 01.00 geborgen en later in de nacht is de Kia Picanto uit het water getakeld. Die wordt daarna op een andere plek uitvoerig onderzocht. De politie onderzoekt nu de toedracht van het ongeluk, meldt een woordvoerder via Twitter. "Hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario's open."

Bandensporen

Gisteravond maakte de politie bekend dat de donkerkleurige auto in het water was gevonden bij het knooppunt Empel, op ongeveer 40 kilometer van Raamsdonksveer, de plek waar het meisje en haar begeleidster vandaan vertrokken waren. Een woordvoerder van de politie zegt dat een agent bandensporen zag bij het knooppunt. Een politiehelikopter die werd ingeschakeld, vond vervolgens de auto.

Rond middernacht werd de snelweg A59 vanuit Waalwijk richting Den Bosch door de politie afgesloten, bij knooppunt Empel, om onderzoek te doen bij de gevonden auto.

Het tweetal werd sinds maandag vermist. Ze waren die middag in de auto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebe's huis in Vught vertrokken. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd in verband met hun verdwijning.