Kia Picanto gevonden in water bij Den Bosch in zoektocht naar vermiste Hebe en Sanne

Op de plek waar de auto is gevonden is onder meer een traumahelikopter aanwezig:

Bij de zoektocht naar de vermiste Hebe Zwart (10) en Sanne Bos (26) is in het water een auto aangetroffen bij de A59 bij Den Bosch. Het gaat om een 'donkerkleurige' Kia Picanto, twittert de politie. Over de inzittenden is nog niets bekend.

De politie had eerder in verband met de zoekactie een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet. Het tweetal is sinds maandag vermist. Ze waren die middag met een zwarte Kia Picanto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes huis in Vught vertrokken, maar zijn daar niet gekomen.

Eerst in Waspik gezocht

Gisteren werd met een Amber Alert en in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de vermissing en werden met hulp van vrijwilligers gebieden bij Waspik en het gehucht Giersbergen doorzocht. Er werd allereerst in het gebied bij Waspik gezocht omdat daar het laatste telefoonsignaal van de twee was opgepikt, maandag rond 15.30 uur.

Er is gisteren ook met een sonarboot in het water gezocht, nadat daar vlakbij in Waspik remsporen en olie waren aangetroffen. De auto werd op die plek echter niet gevonden.