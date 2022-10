Vitesse en RKC blameren zich in bekertoernooi tegen amateurs

Eredivisieclubs Vitesse en RKC Waalwijk hebben zich in de eerste ronde van de KNVB-beker geblameerd met een nederlaag tegen een amateurteam. Vitesse verloor op strafschoppen van Kozakken Boys na een 2-2 eindstand en RKC was in een uitduel niet opgewassen tegen De Treffers (2-0). Misère Het begon op het sportpark in Werkendam nog goed voor Vitesse, dat overwicht had en op 1-0 kwam door een schot in de kruising van Bartosz Bialek. Op slag van rust maakte Lars Hutten echter gelijk, met een geweldige vrije trap van grote afstand. Een minuut of twintig voor tijd kwam Vitesse op 1-2, door een doelpunt van Kacper Kozlowski. Maar toen begon de misère voor de Arnhemmers pas echt. Opnieuw toonde Kozakken Boys veerkracht en door een goal van Lowie van Zundert werd een verlenging afgedwongen. Daarin kreeg Vitesse heel wat mogelijkheden, maar de bal wilde er niet in. In de laatste minuut leek Bialek de wedstrijd te beslissen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

De vrije trap van Hutten vliegt de bovenhoek in - Pro Shots

Het kwam dus aan op strafschoppen, net zoals in 2017 toen Vitesse bij de amateurs van Swift na penalty's onderuit ging. Ook tegen Kozakken Boys ging het vanaf elf meter mis. Verdediger Melle Meulensteen was de ongelukkige en miste als enige zijn strafschop. De Treffers velt RKC RKC startte met een behoorlijk sterke basisopstelling tegen De Treffers, maar had het vanaf de eerste minuut moeilijk. Het was aan de sterk spelende doelman Joel Pereira te danken dat de Waalwijkers niet al heel vroeg achter kwamen. Na een kwartier spelen was het toch raak, toen Gavin Vlijter de openingstreffer binnen schoot. Daarna nam RKC het initiatief, maar bleef De Treffers het gevaarlijkst. Alleen Mika Biereth, die onlangs zijn eerste eredivisiedoelpunten maakte, kwam voor rust dicht bij de 1-1.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

RKC zette de jacht op de gelijkmaker na rust voort, maar na een uur spelen zorgde Brian Campman met een fraaie vrije trap voor de 2-0. Het was eigenlijk al de genadeklap voor RKC, dat te moeizaam tot kansen kwam. Zo vloog RKC al in de eerste ronde uit het bekertoernooi. En dat terwijl de club het in de eredivisie - met een zevende plek na tien wedstrijden - dit seizoen zo alleraardigst doet. De Treffers 'strontlazarus' Ricardo Ippel, aanvoerder van De Treffers, stond na de wedstrijd in de kantine van de club. "Iedereen die hier boven de achttien is, is strontlazarus. De club is ontploft."

Ippel zag zijn team gedisciplineerd spelen tegen RKC. "Ons plan werkte en na de 2-0 had ik het gevoel dat we het niet meer weg gingen geven." Emmen ontsnapt Naast RKC en Vitesse was bijna ook FC Emmen uitgeschakeld. De eredivisionist won op bezoek bij ADO '20 na verlenging met 2-1. Toen Ruben Doesburg van ADO '20 al na tien minuten rood pakte, leek Emmen een lekker rustig avondje tegemoet te gaan. Maar dat pakte heel anders uit. Feyo Glim zette ADO'20 na een half uur spelen op voorsprong. Glim schoot de bal vanaf een meter of twintig bekeken in de hoek. Richairo Zivkovic viel in en voorkwam een bekernederlaag tegen tien amateurs. In de verlenging brak het verzet van het fysiek gesloopte ADO '20: in de 98ste minuut maakte middenvelder Azzeddine Toufiqui de winnende goal.

ADO'20-speler Henry Opoku maakt het Julius Dirksen van Emmen moeilijk - Pro Shots