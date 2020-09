'Depay maakt gewenste transfer naar Barcelona van Koeman'

Memphis Depay heeft zijn gewilde transfer naar FC Barcelona te pakken. De Telegraaf meldt dat de overgang van de spits van Olympique Lyonnais naar de Catalaanse topclub rond is.

Bij Barcelona wordt Depay herenigd met coach Ronald Koeman, onder wiens leiding hij bij het Nederlands elftal is uitgegroeid tot een gezichtsbepalende speler.

Barcelona betaalt naar verluidt in eerste instantie 25 miljoen voor Depay. In een later stadium zal de Catalaanse club nog een extra bedrag van 5 miljoen euro overmaken naar Lyon. Door bonussen kan het uiteindelijke transferbedrag zelfs nog enkele miljoenen hoger worden.

De komst van de 26-jarige aanvaller hing al een tijdje in de lucht. Depay was eerder al tot een persoonlijk akkoord gekomen. Ook de naam van Georginio Wijnaldum wordt veelvuldig in verband gebracht met Barcelona.