Onderzoek naar mogelijk nalatig handelen defensie bij mortierongeluk Mali

Defensie laat een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijk nalatig handelen bij de krijgsmacht en het departement ten tijde van het mortierongeval in Mali in juli 2016. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde zwaargewond. Dat schrijft minister Ollongren van Defensie in antwoorden op Kamervragen van de SP.

In 2017 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al met een kritisch rapport, waaruit bleek dat defensie "ernstig tekort was geschoten". De veiligheid van de mortiergranaten en de gezondheidszorg voldeden niet.

De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was en dat dat door de opslag kwam. Door vocht en de warmte werden de mortiergranaten schokgevoelig en explosief, waardoor de voortijdige ontploffing kon gebeuren.

Informatie achtergehouden

Naar aanleiding van het onderzoek stapten toenmalig minister Hennis van Defensie en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp op. Hennis erkende dat er fouten zijn gemaakt bij de aanschaf, opslag en het gebruik van de aangeschafte mortiergranaten.

Deze zomer constateerde de OVV in een nieuw onderzoek dat er door het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie informatie over het ongeluk was achtergehouden. "Ze wisten dat er niet met zorg met de munitie omgegaan was en dat dat de oorzaak was. Toch werd dit niet naar buiten gebracht".

Onlangs meldde het radioprogramma Argos dat de ambtelijke top van het ministerie niets voelde voor een onderzoek naar mogelijke nalatigheid of verwijtbaar handelen.

Russische roulette

Ollongren laat nu op vragen van de SP weten dat er dus toch onderzoek komt. Ze stelt een onafhankelijke commissie in om te onderzoeken "of en hoe eventueel individueel nalatig en/of verwijtbaar handelen kan worden vastgesteld".

De nabestaanden van de omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld dringen al lang aan op een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk nalatig handelen door defensie.

Kees Roggeveld, de vader van de omgekomen militair, zei na het rapport van de OVV deze zomer: "Eigenlijk begint het nu pas, want er moet nog iemand ter verantwoording worden geroepen. Iemand heeft besloten om die munitie, waarvan ze wisten dat het niet goed was, toch mee te sturen naar Mali. Er is Russische roulette gespeeld met onze jongens."