Groningen speelt zorgen even van zich af en bekert verder in Dordrecht

Sportief gezien gaat het FC Groningen dit seizoen bepaald niet voor de wind. Onder de nieuwe trainer Frank Wormuth wordt in de eredivisie dramatisch gepresteerd. De club staat zestiende en verloor zijn laatste vier duels.

Bij FC Dordrecht draait het de laatste weken juist heel aardig. Zeker tegen sterkere teams presteert de eerstedivisieploeg prima: de laatste twee wedstrijden werden gewonnen van PEC Zwolle (3-0) en VVV-Venlo (1-0).

Groningen domineert, 'Dordt' countert

Groningen had het in de openingsfase van het duel aan de Krommedijk dan ook best lastig. Zeker de bedrijvige Aliou Baldé van Dordrecht, huurling van Feyenoord, bleek moeilijk te verdedigen. De Senegalees was alleen slordig in de afronding.

Na een minuut of twintig kreeg Groningen meer grip op de zaak. Kort voor rust leverde dat de openingstreffer op, toen Neraysho Kasanwirjo naar binnen draaide en de bal in de lange hoek schoot.