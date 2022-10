Dit keer treft Van Nistelrooij Arsenal als trainer: 'Misschien wel beste team Europa'

Waar bijna alle Europese voetbalclubs deze week beker- of competitiewedstrijden spelen, gaat PSV morgenavond in Londen op bezoek bij Premier League-koploper Arsenal. Een inhaalduel in de Europa League. Als spits van Manchester United vocht Van Nistelrooij al verbeten duels uit met Arsenal. Zo was er in 2003 de Battle of Old Trafford. Van Nistelrooij miste - na veel geruzie over en weer - in blessuretijd een penalty. Had hij die benut, dan was Arsenal nooit ongeslagen kampioen geworden. Twintig jaar geleden De Britse media vroegen Van Nistelrooij woensdag veelvuldig naar het duel, maar het doet de huidige PSV-trainer niet veel meer: "De tegenstander staat volledig los van die wedstrijden van twintig jaar geleden. We willen graag laten zien wat we waard zijn tegen misschien wel het beste team van Europa." Dat zal PSV vanaf de start nog zonder Luuk de Jong, Mauro Junior en Noni Madueke doen. De drie keren terug van een blessure en reizen mee naar Londen, maar beginnen op de bank.

Van Nistelrooij wordt uitgelachen door Arsenal-verdediger Martin Keown na het missen van een penalty - Getty Images

Eigenlijk zou Arsenal-PSV op 15 september gespeeld worden, maar dat ging niet door vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Ondanks dat ze een wedstrijd minder hebben gespeeld, staan Arsenal en PSV op plek één en twee in groep A boven Bodø/Glimt en FC Zürich. Andere tactiek? PSV-trainer Ruud van Nistelrooij denkt aan een andere tactiek om Arsenal te beteugelen: "Arsenal is in vorm, maar we gaan er alles aan doen om het maximale eruit te halen. Je denkt erover na om een andere opstelling te spelen. Die afweging maak je. Je hebt je trainingsmomenten waarin je dingen kan trainen." "Een verdediger erbij, een aanvaller erbij. Of hetzelfde. Alles kan", aldus Van Nistelrooij, die toch nog even teruggreep naar zijn eigen tijd in de Premier League. "De competitie werd toen ook beslist met Chelsea en Liverpool en alle anderen, maar de beruchte wedstrijden tegen Arsenal zijn het meeste bijgebleven."

Stand en programma Groep A Europa League - NOS

Na jaren van miserie hebben de Arsenalfans dit seizoen eindelijk weer wat te juichen. Na tien wedstrijden staan ze bovenaan in de Premier League met negen overwinningen en één nederlaag, waardoor ze vier punten voorsprong hebben op directe achtervolger Manchester City. Het is de beste Premier League-start ooit voor Arsenal, dat voor het laatst kampioen werd in 2004. Het seizoen is nog lang, maar zo langzamerhand mogen de fans hopen op een betere eindklassering dan de afgelopen jaren. Vorig seizoen werden 'The Gunners', de bijnaam van Arsenal, vijfde. De seizoenen daarvoor achtste, achtste, vijfde, zesde en vijfde. Het seizoen 2016/17 is voorlopig het laatste seizoen waarin Arsenal in de Champions League uitkwam. Het doorbrak een reeks van negentien opeenvolgende seizoenen in het miljardenbal. Een hard gelag voor de finalist van 2006, dat mede door de misgelopen inkomsten het gat met andere topclubs steeds verder zag groeien.